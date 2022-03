Schaltzentrale für Sound und Licht

Hüllhorst-Oberbauerschaft

Sie nehmen den Premium-Platz ein, fristen in gewisser Weise jedoch ein Schattendasein. Dabei rücken sie das Geschehen ins rechte Licht. Wenn auf der Freilichtbühne Kahle Wart das Spiel beginnt, kehren die Zuschauer den Technikern im Technikhaus den Rücken zu. In ihrem Schaltzentrum in der oberen Etage können sie das gesamte Bühnengelände überblicken. Einer von ihnen ist Michael Möller.

Von Kathrin Kröger