Schloss und Backhaus liegen am Wegesrand

Die Ulenburg in Löhne liegt in einem wunderschönen Park mit uraltem Baumbestand. Eigentümerin des Wasserschlosses ist die jesidische Gemeinde.

Gestartet wird an der Halsterner Straße/Ecke Wellenweg. Kleiner Hinweis: Parktechnisch gesehen ist es vorteilhafter, sein Auto am Dorfgemeinschaftshaus abzustellen und von dort aus loszuradeln, da am eigentlichen Startpunkt nur ein Grünstreifen zur Verfügung steht. Der Wellenweg ist für die WB-Mitarbeiterin kein Unbekannter, im Sommer standen hier noch unzählige Maispflanzen dicht an dicht. Doch jetzt, im November, sind die Felder längst abgeerntet, gemäht und gepflügt worden. Über Feldwege, Buschstraße und Hasenbusch führt die Route nach Tengern hinein, an der Schulstraße befindet sich eine besonders schöne Sehenswürdigkeit, für die sich das Absteigen lohnt: Das historische Backhaus mit angrenzendem Kutscherhaus liegt direkt gegenüber der Grundschule. Mittlerweile können sich Verliebte im Kutscherhaus das Ja-Wort geben, der Standesamt-Ableger ist bei Heiratswilligen äußerst beliebt.