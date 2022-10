Schmuggler-Prozess: Kumpan der  Hüllhorster sieht sich als Fall für Sucht-Therapie

Seit Anfang Mai stehen zwei Männer aus Hüllhorst (50 und 56) in Bielefeld vor dem Landgericht, die mit dem Verkauf von 23 Millionen unversteuerter Zigaretten einen Steuerschaden von 3,7 Millionen Euro verursacht haben sollen.

Ein Dritter im Bunde, ein 39-Jähriger aus Claustahl-Zellerfeld, will an den Schmuggel-Geschäften mitgemacht haben, weil er Geld brauchte für Alkohol. Der Mammutprozess beschäftigt die 9. große Strafkammer mittlerweile seit fünf Monaten. Nach anfänglicher Planung wäre der 27. Oktober der letzte der 25 Prozesstage – aber es könnte auch sein, dass die Unmengen von Beweismaterial, die in den Prozess einzuführen sind, zu weiteren Terminen führen.