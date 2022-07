Die LÜBBECKER KREISZEITUNG informierte sich am Donnerstagmorgen bei einem Ortstermin mit Bürgermeister Michael Kasche, Fachbereichsleiterin Susanne Sassenberg und Mitarbeiter Dieter Westerholt (beide Fachbereich Technik) über den aktuellen Stand. „Es ist jetzt alles soweit von der Technik her vorbereitet. Wir hatten erst noch Probleme mit einigen Dichtungen, das ist aber wieder in Ordnung“, sagt Susanne Sassenberg und erläutert, welche Maßnahmen für eine Wiederinbetriebnahme nötig waren. So wurde alles gewartet, nicht zuletzt die Filteranlagen, „was ja sowieso einmal im Jahr üblich ist“. Zudem musste die UV-Anlage, die der Desinfektion des Wassers dient und Bakterien abtötet, wieder zum Laufen gebracht werden. Diese ist vor allem vor dem Hintergrund, dass das Bad in der Vergangenheit schon wegen Legionellenbefalls gesperrt werden musste, von großer Bedeutung. Finanziert wurden die nun erledigten Arbeiten aus dem laufenden Budget der Verwaltung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet