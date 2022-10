Zu ihrem zwölften Firmengespräch hatte die Dorfgemeinschaft Oberbauerschaft eine Überraschung parat: Sie lud auf den Landwirtschaftsbetrieb Meyer zum Büschenfelde ein. „Wir sind erstmals in einem bäuerlichen Betrieb zu Gast, so lernen wir die Landwirtschaft aus der Nähe kennen“, sagte Günter Obermeier.

Der Hof von Klaus und Annette Meyer zum Büschenfelde, zu dem 200 Hektar Ackerland gehören, ist seit 250 Jahren in Familienbesitz. 1966 wurde die Stallhaltung mit Kühen abgeschafft, sagte Gastgeber Klaus Meyer. „Der Handel mit Mastschweinen hat sich auch irgendwann nicht mehr gelohnt und wir haben unseren Fokus auf die Hühnerhaltung gelegt. 2002 haben meine Frau und ich nach alternativen Lösungen zur Käfighaltung gesucht. 2004 war es dann soweit, wir haben unseren ersten Stall für Tiere in Bodenhaltung hochgezogen. Das neu entwickelte Volieresystem ermöglicht den Hühnern das Leben in der Voliere als auch draußen auf dem Hof“, führte der Gastgeber aus.