„Und ewig lebt die Steuer“, das ist das Motto von Eberhard Schröder. Seit 1972 führt der Hüllhorster die Steuerkanzlei Schröder. Mit 400 Mandanten sowie seinem Nachfolger und Sohn Thomas Schröder, der Familie und Freunden feierte er das 50-jährige Jubiläum der Kanzlei in der Stadthalle Lübbecke.

Hüllhorster Kanzlei Schröder feiert Jubiläum in Lübbecker Stadthalle – 10.000 Euro Spendengelder statt Geschenken

In seiner Rede blickte der 76-jährige Praxisgründer auf bewegte Jahre nach der Wende in den neuen Bundesländern sowie den Zusammenhalt in der Familie und die Treue der Mandanten.