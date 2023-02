Selbstbedienungsladen für Dekoartikel in Schnathorst verwirklicht

Schön, dass du da bist“ – das ist an dem Holzhäuschen zu lesen, das bei Sarah Scheer im Vorgarten steht. Mit dem Verkaufshäuschen, das in Schnathorst Unterm Henhop 15 zu finden ist, hat die Kunsthandwerkerin eine originelle Idee verwirklicht: ein Selbstbedienungsladen für Deko- und Geschenkartikel.

Und so funktioniert der Kauf: die liebevoll gestalteten Unikate aussuchen und ehrlich in bar oder über Paypal zahlen – eine kleine Kasse steht bereit – in einer Papiertüte den Wunschartikel mitnehmen und sich daran erfreuen. „Auf die Idee bin ich gekommen, als ich spontan sonntags eingeladen wurde und kein Mitbringsel zur Hand hatte“, sagt die junge Handwerkerin.