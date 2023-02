Solaranlage auf Hüllhorster Rathausdach in Betrieb

Nach einigen Verzögerungen ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Hüllhorster Rathauses am Netz - am 8. Februar ging sie in Betrieb. Die Gemeindeverwaltung will damit mehr als 4000 Euro an Stromkosten jährlich einsparen.

Präsentieren die Klimafibel für Hüllhorst: (von links) Bürgermeister Michael Kasche, Monika Jürgens, Filialleiterin der Sparkasse Minden-Lübbecke in Hüllhorst, Klimaschutzmanagerin Julia Bachmann und Volker Wilmsmeier, Vertriebsleiter der Kröning GmbH.

Nach Angaben der Gemeinde hat die Solaranlage eine Gesamtleistung von 28,8 Kilowatt-Peak (kW Peak bezeichnet die maximale Leistung von Photovoltaikmodulen unter Standardbedingungen, Anm. d. Red.). „Eigentlich sollte die Anlage schon ab Oktober vergangenen Jahres für uns Sonnenstrom produzieren, aber leider mussten wir bis letzte Woche auf den Wechselrichter warten“, sagt Klimaschutzmanagerin Julia Bachmann. Durch die regenerative Stromerzeugung werden nach Angaben der Verwaltung bereits nach dem ersten Betriebsjahr Stromkosten in Höhe von etwa 4100 Euro eingespart und pro Jahr rund 12.000 Kilogramm an CO₂-Emissionen vermieden.

Seit dem 8. Februar ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Rathausdach in Hüllhorst nun endlich in Betrieb. Der Batteriespeicher fehlt allerdings noch immer. Foto: Gemeinde Hüllhorst

Die 48 Module wurden Ende September von der Firma Elektro Badzio aus Espelkamp angebracht. „Auch das hätte schon früher umgesetzt werden können, aber leider hatte auf unsere Ausschreibung hin vor knapp einem Jahr niemand ein Angebot abgegeben“, berichtet Bürgermeister Michael Kasche von den aktuellen Schwierigkeiten, solche Energieprojekte schnellstmöglich umzusetzen. „Zum Glück hat die Bezirksregierung unseren Bewilligungszeitraum verlängert, sonst wären uns die Fördermittel aus der Landesförderung 'Progres NRW Klimaschutztechnik' möglicherweise verloren gegangen“, erzählt Kasche weiter. Somit beläuft sich die Investition der Kommune auf etwa 70.000 Euro.

Allerdings sei die Anlage noch immer nicht komplett – auch aufgrund von Produktions- und Lieferengpässen fehle noch der Batteriespeicher. Dieser ist Voraussetzung für die Förderung aus dem Landesprogramm. „Ein Speicher ist ideal für uns, denn mit dem Strom, den wir tagsüber nicht verbrauchen, wollen wir in Zukunft unsere eigenen Fahrzeuge laden“, sagt Bachmann und freut sich über die bestmögliche Nutzung des erneuerbaren Stroms.

Nächstes Großprojekt: Solarmodule für die Gesamtschule

Den Ausbau der Photovoltaik auf den eigenen Gebäuden hat man sich bereits mit dem Klimaschutzkonzept des Kreises von 2019 auf die Fahnen geschrieben. Dieses Vorhaben wurde auch durch die Hüllhorster Politik mit einem Antrag der CDU-Fraktion vom März 2020 („Photovoltaikanlagen für die Gesamtschule Hüllhorst und weitere Immobilien der Gemeinde Hüllhorst“) gestärkt. Als nächstes Großprojekt möchte die Verwaltung die Gesamtschule mit Solarmodulen ausstatten lassen. „Damit kommt man dem Ziel, 2045 klimaneutral zu sein, schon ein ganzes Stück näher“, so die Verwaltung.

Klimafibel für Hüllhorst

In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde eine Broschüre herausgegeben, um den Bürgern nützliche Tipps in Sachen Klimaschutz an die Hand zu geben. „Zusammen kann man viel tun - und das schon mit einfachen Mitteln, die nicht viel Geld kosten müssen“, betont Klimaschutzmanagerin Julia Bachmann. Wie man fast nebenbei Ressourcen sparen könne, verrate die Klimafibel für Hüllhorst. Sie umfasse neun Anregungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt.

Die 24-seitige Broschüre, die auch weiterführende Links bereithält, ist ein Medium aus der Klimakampagne Ostwestfalen-Lippe und hat den Titel „Ich mach das jetzt auch!“. Diesen Satz möchte Klimaschutzmanagerin Julia Bachmann am liebsten von jedem hören. „Zu Hause spare ich Energie durch effiziente Geräte, Steckdosenleisten mit Kippschalter oder einem Sparduschkopf. Im Lebensmittelgeschäft bevorzuge ich regionale oder Bio-Produkte und gelegentlich fahre ich mit dem Fahrrad zum nächsten Bioladen. Da ich kein Auto besitze, erledige ich kurze Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus“, greift Bachmann nur drei Tipps aus der Klimafibel auf, die sie schon in ihren Alltag integriert hat.

Tipps für ein nachhaltigeres Leben

Die Klimafibel ist dank der Unterstützung der Kröning GmbH und der Sparkasse Minden-Lübbecke entstanden und soll die Botschaft überbringen, dass auch kleine Hebel viel bewirken können. Das unterstützt auch Bürgermeister Michael Kasche: „Im alltäglichen Leben kann man schon viel tun, indem man nichts tut. Es hilft bereits, wenn man sich fragt, ob man das hippe Marken-T-Shirt oder das neue Video-Spiel wirklich zum Leben benötigt. Ich vermeide Energiekosten, Lieferkosten und Emissionen, wenn ich nicht im Internet bestelle, sondern mit dem Fahrrad, der Bahn oder dem Bus ins nächste Shopping-Center fahre, und das am besten noch in Gesellschaft der besten Freundin. Eine große Chance für die Nachhaltigkeit im ländlichen Raum ist der lokale Anbau von Gemüse, Obst oder Fleisch, das direkt im Hofladen gekauft werden kann. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern fördert auch die heimische Wirtschaft.“ Kasche ermuntert alle Bürgerinnen und Bürger in Hüllhorst, auch den kleinsten, geringfügig erscheinenden Tipp mit doch großer Wirkung umzusetzen.

Wo die Klimafibel ausliegt

Exemplare der Klimafibel liegen an folgenden Stellen aus: Rathaus Hüllhorst, Löhner Straße 1; Amts-Apotheke Hüllhorst, Osterstraße 1; Buchhandlung Hüllhorst, Hauptstraße 24; WEZ Hüllhorst, Hauptstraße 80; Biohof Wiehenglück, Büttendorfer Straße 214; Biogärtnerei Duftgarten, Büttendorfer Straße 208; Gemeindehaus Hüllhorst, Eickhof 12; Gemeindehaus Oberbauerschaft, Bünder Straße 4; Gemeindehaus Schnathorst, Tengerner Straße 11; Sparkasse Minden-Lübbecke, Filiale Hüllhorst, Hauptstraße 13; Kröning GmbH, Tengerner Straße 127.

Die Broschüre ist auch digital abrufbar unter https://www.huellhorst.de/Bauen-Wirtschaft/Klimaschutz/.