SPD Hüllhorst gründet gemeindeweiten Ortsverein

Pickepackevoll ist der Terminkalender von Steffen Meinert in den vergangenen Monaten gewesen. Zehn Versammlungen galt es, zu organisieren - bis es zur Gründung am Freitag kam. Der Grund: Aus 5 mach 1. Die fünf Ortsvereine der SPD in Hüllhorst schließen sich zu einem gemeindeweiten Ortsverein zusammen.

Die Neustrukturierung war seit langem geplant, so die SPD. Nach etwa anderthalb- bis zwei Jahren Rede- und Bedenkzeit stand am Freitag, 17. Februar, die Auftaktversammlung des neuen „SPD-Ortsvereins Gemeinde Hüllhorst“ - so der offizielle Name - auf der Agenda. Vertreten waren bei der Veranstaltung im Schulungszentrum der Wortmann AG Mitglieder aus allen bisherigen Ortsvereinen, also aus Büttendorf-Oberbauerschaft, Holsen, Schnathorst, Tengern-Bröderhausen und Hüllhorst-Ahlsen-Reineberg. Von 174 Stimmberechtigten nahmen 49 an der Gründungssitzung teil, die auch die Vorstandswahl beinhaltete.