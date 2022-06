Stadtradeln: Hüllhorster Gesamtschule holt den Sieg

Die Gemeinde Hüllhorst freut sich in diesem Jahr über einen großen Anstieg der Teilnehmerzahl am Stadtradeln, der vor allem Schülern und Lehrern der Gesamtschule zu verdanken ist.

Mit 148 Radelnden stellte das Team mehr als die Hälfte aller Teilnehmenden der Aktion. Mit 23.194 geradelten Kilometern holt die Gesamtschule Hüllhorst im Gesamtvergleich den 1. Platz. Unter allen teilnehmenden Teams im Kreis Minden-Lübbecke schafft es diese Leistung auf den dritten Platz.

Insgesamt traten für Hüllhorst 13 Teams mit 251 Radelnden an, darunter zehn Teams aus dem vergangenen Jahr und drei Neulinge, die Teams „Volksbank“ „FWG UHu“ und die Gesamtschule. Diese sammelten zusammen 44.527 Kilometer für das Hüllhorster Konto – das entsprach 6857 Kilogramm an vermiedenem CO2. Der beste Radler war in diesem Jahr wieder Hans Kleine aus dem Team Ahlsener Holz Art and Friends mit 1.840 Kilometer.

Bürgermeister Michael Kasche (rechts) beglückwünscht Schüler der Gesamtschule Hüllhorst. Foto: Gemeinde Hüllhorst

Zum vorletzten Schultag vor den Sommerferien wurde wieder zu einer Sternenfahrt, diesmal zur Gesamtschule Hüllhorst, eingeladen. Zunächst übergab der Bürgermeister Vertretern der Schulteams die Teilnahmeurkunden. Danach überreichte die Koordinatorin für das Stadtradeln in der Gemeinde, Klimaschutzmanagerin Julia Bachmann, Urkunden an alle anderen Teams und einen Präsentkorb für den besten Radler.

Das Team-Ranking