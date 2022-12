Stargast kommt mit dem Feuerwehrauto

Hüllhorst-Oberbauerschaft

"Advent, Advent, ein Lichtlein brennt" - das ist eindeutig das Lieblingsgedicht der Oberbauerschafter Kinder bei der traditionellen Nikolausfeier an der Grundschule in Oberbauerschaft gewesen. Die Dorfgemeinschaft hatte gemeinsam mit der Kirchengemeinde am Nikolaustag zum 35. Mal dazu eingeladen und fiebrige Erwartung lag in der Luft.

Von Anette Hülsmeier