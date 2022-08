Hüllhorst

Ein 52-jähriger Autofahrer aus Hüllhorst ist am späten Montagabend in Holsen an der Ecke Mühlenfeld/Regtweg von der Straße abgekommen und mit seinem VW gegen einen Stromverteilerkasten gekracht. Daraufhin fiel in der Umgebung der Strom aus. Nach der Kollision fuhr der Mann nach Angaben der Polizei unerlaubt weiter.