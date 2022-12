Tannenbaumaktion hilft Menschen in Ghana

Wohin mit dem ausgedienten Baum, wenn die Festtage vorbei sind und so langsam die Nadeln von den Zweigen rieseln? Darauf haben die Aktiven des CVJM Schnathorst-Tengern eine Antwort: Ihre Tannenbaumaktion findet im Jahr 2023 wieder in altbewährter Weise statt. Zuletzt war das im Jahr 2020 möglich gewesen. Dann kam Corona dazwischen.

Am Samstag, 7. Januar, werden im Gebiet der Kirchengemeinde Schnathorst-Tengern wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume gegen eine Spende eingesammelt. Wer diesen Service in Anspruch nimmt, kann sogar Gutes tun. Darauf weist die Gruppe in einer Pressemitteilung hin.

Wichtig zu wissen: Die Bäume müssen am Samstagmorgen bis spätestens 10 Uhr vollständig abgeschmückt sichtbar am Straßenrand bereitgestellt werden.

Die gesammelten Spendengelder werden zur Hälfte für die eigene Jugendarbeit verwendet, die andere Hälfte geht an die Projektpatenschaft mit dem YMCA Takoradi (Ghana). Dort konnten bereits tolle Fortschritte mit den Spendengeldern der vergangenen Jahre erzielt werden.

So wurde der Küchentrakt fertiggestellt, so dass nun der Ausbildungszweig Hauswirtschaft eine erhebliche Verbesserung erhält. Die Räume für Internatsschülerinnen in der zweiten Etage sind noch in Arbeit.

Der CVJM Schnathorst-Tengern hilft gern, die Ausbildungssituation der jungen Frauen in Takoradi zu verbessern und freut sich natürlich auch über die Spenden der Gemeindemitglieder und deren Anerkennung für die Sammelaktion.

Doch es muss nicht bei der Geldspende bleiben. Wer den CVJM tatkräftig beim Einsammeln der Bäume unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, um 10.45 Uhr zum Gemeindehaus Schnathorst oder zum Gemeindehaus Tengern zu kommen. Dort wird eine Einteilung in die verschiedenen Gruppen erfolgen. Mittags treffen sich alle Gruppen zu einem Imbiss mit kalten und warmen Getränken im Gemeindehaus Schnathorst.