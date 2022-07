Elftes „Sölter-Treffen“ in Oberbauerschaft – Erinnerungen an das einstige Gasthaus auf Horsts Höhe

Hüllhorst-Oberbauerschaft

Auch wenn das Gasthaus Sölter schon seit mehr als 45 Jahren auf Horsts Höhe verschwunden ist, lebt die Erinnerung an diese Institution in Oberbauerschaft weiter. So trafen sich 16 ehemalige „Sölter-Freunde“, die alle eng mit dem alten Gasthaus verbunden waren, am Samstag, 23. Juli, im Hotel Kahle Wart.