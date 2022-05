Zwei Jahre nach der Fertigstellung hat die evangelische Kindertagesstätte in Schnathorst erstmals das inklusiv umgebaute Haus der Öffentlichkeit präsentieren können.

Tag der offenen Tür in der Kita „Schatzkiste“ in Schnathorst – inklusiv umgebautes Haus erstmals präsentiert

Wie die Verwirklichung eines inklusionspädagogischen Konzepts im Kindergarten konkret aussehen kann, darüber informierten sich interessierte Besucher am vergangenen Sonntag in der „Schatzkiste“ an der Tengerner Straße anlässlich des Tags der offenen Tür. Zwar sind die Umbauarbeiten schon seit zwei Jahren abgeschlossen, doch im Zuge der Pandemiemaßnahmen waren die neu geschaffenen barrierefreien Räumlichkeiten für die Öffentlichkeit bislang noch nicht zugänglich gewesen.