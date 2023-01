Passanten finden Toten in Tengern auf

Hüllhorst-Tengern

An Heiligabend ist die Polizei um kurz vor 12 Uhr mittags zu einem Waldstück an der Huchzener Straße/Zum Rehbusch in Tengern-Huchzen gerufen worden. Unweit des Straßenrandes – im Grenzgebiet zwischen Tengern und Kirchlengern – war eine leblose Person von Passanten aufgefunden worden, was erst jetzt an die Öffentlichkeit drang.