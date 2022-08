Zweite Runde der Ortsteilgespräche: reger Austausch in Holsen

Hüllhorst

Bürgermeister Michael Kasche und Holsens Ortsvorsteher Hans Hamel haben am Dienstagabend auf den Dorfplatz in Holsen zur zweiten Runde der Ortsteilgespräche in der Gemeinde Hüllhorst eingeladen. Etwa 35 Bürger und Interessierte nutzten die Gelegenheit, Neues aus erster Hand des Gemeindeoberhauptes zu erfahren oder ihm Fragen zu stellen und Kritik zu äußern.

Von Andreas Kokemoor