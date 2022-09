"Uns gehen die Themen nicht aus"

"Uns kennen zu wenige, hab ich gehört", sagt Günter Obermeier. Das will er natürlich ändern. "Uns ist wichtig, dass die Bevölkerungsgruppe, die wir vertreten, Gehör findet und weiß, wen sie ansprechen kann." Dass die Existenz eines Seniorenbeirates beileibe nicht als selbstverständlich anzusehen ist, untermauert der Vorsitzende mit einigen Zahlen. In NRW gebe es knapp 400 Kommunen, wovon nur 170 einen Seniorenbeirat aufweisen könnten, also 43 Prozent. Minden-Lübbecke sei besser aufgestellt: elf Kommunen stehen acht Seniorenbeiräten gegenüber, Tendenz steigend. Dass eine solche Einrichtung immer mehr an Bedeutung gewinnt, zeigt der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung. Obermeier: "In NRW haben wir 5,1 Millionen Bürger über 60 Jahren, was 28 Prozent der Bevölkerung entspricht. Das ist auch so in Hüllhorst. Wir sind jetzt bei 27,3 Prozent." Der Seniorenbeirat in der Wiehengemeinde ist satzungsgemäß neun Personen stark, 21 hatten sogar kandidiert. Zudem gibt es neun Stellvertreter sowie zwei Nachrücker. Alle Ortsteile sind vertreten, alle sind Ansprechpartner.

