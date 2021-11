Unter Drogen durch Schnathorst gefahren?

Ein Autofahrer ist am späten Freitagabend in Schnathorst von der Mindener Straße abgekommen. Laut Polizei blieb der 32-Jährige unverletzt. Allerdings habe der Mann mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden.

Anwohner an der Einmündung "Mittelsiek" waren um kurz vor 22 Uhr durch laute Unfallgeräusche aufgeschreckt und hatten den erheblich beschädigten Wagen an einer Hauswand vorgefunden.

Während ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung den Fahrer untersuchten, konnte die Polizei anhand der Spuren den Unfallhergang rekonstruieren. Demnach war der 32-Jährige von Schnathorst kommend in der folgenden Linkskurve mit dem Volvo zunächst gegen die Leitplanke geprallt.

In der Folge geriet das Auto auf der gegenüberliegenden Seite gegen eine Mauer, wodurch unter anderem der Vorderreifen erheblich beschädigt wurde. Anschließend driftete der Volvo über den Geh- und Radweg und kam schließlich auf einem benachbarten Grundstück vor der Hauswand und einem Blumenkübel zum Stehen.

Dem 32-Jährigen wurde im Anschluss an die Untersuchung eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Erst vier Tage zuvor, in der Nacht zum 1. November, war es an gleicher Stelle zu einem ähnlichen Unfall gekommen. An diesem Tag war ein ebenfalls angetrunkener 50-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen in dem Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt.