Mitgliederzahl bei  „60 plus - fit und aktiv in Hüllhorst“ steigt

Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Vereins „60 plus – fit und aktiv in Hüllhorst“ im Gemeindehaus in Hüllhorst hat die Vorsitzende Inge Blase drei Neumitglieder begrüßen können. Die Mitgliederzahl ist auf 140 angewachsen.

Die Vorsitzende berichtete über Veranstaltungen, die im Vorjahr trotz Corona ausgerichtet werden konnten. Im Einzelnen waren das neben einem Grillbuffet und einem gemeinsamen Advents-Frühstück eine Tagesfahrt nach Holland zu den hängenden Küchen von Appingedam und einer anschließenden Schifffahrt von Holland nach Leer, die viele interessante Eindrücke geboten habe.

Im Internet-Café wurden etwa 500 Herzkissen zur Schmerzlinderung von Frauen nach Krebs gefertigt und an das Klinikum in Minden sowie die Reha-Klinik in Bad Oexen geliefert. Über die Jahre verteilt wurden insgesamt etwa 5200 Kissen auf ehrenamtlicher Basis hergestellt. Die erforderlichen Materialien seien ausschließlich aus Spenden finanziert, da der Verein keine Mitgliedsbeiträge erhebe, wie die Vorsitzende berichtete.

Etliche Veranstaltungen und Fahrten geplant

Die Teilneuwahlen des Vorstandes ergaben, dass alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden. Das waren im Einzelnen die Vorsitzende Inge Blase, der Schriftführer Manfred Rahnenführer sowie die stellvertretende Kassiererin Annegret Kalenka. Als Wahlleiterin fungierte die Hüllhorster Ortsvorsteherin Dorothee Eggert.

Für dieses Jahr sind folgende Veranstaltungen geplant: am 29. März ein gemeinsames Grünkohlessen im Hotel Kahle Wart und an gleicher Stelle ein Spargelessen am 24. Mai. Beide Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr. Am 7. Juni ist Hameln das Ziel einer Tagesfahrt und am 19. Juli die Wiehen-Therme zum Grillbuffet. In einer 3-Tages-Fahrt vom 19. bis 21. September geht es an den Rhein. Den Jahresabschluss bildet ein Adventsfrühstück am 4. Dezember in der Wiehen-Therme.

Rückfragen und Anmeldungen bei Inge Blase, Telefon 0171/8490409 oder E-Mail [email protected] und Klaus Buchholz, Telefon 05744/1242 oder E-Mail [email protected]