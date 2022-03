Feierlicher Teil der Versammlung war die Ehrung der langjährigen Mitglieder mit Urkunde und entsprechender Nadel.

Ehrung vieler Mitglieder

Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Danny Dietrich, Maik Gottschein, Klaus-Peter, Laurin, Levin und Merein Lücking, Daniela, Malte und Till Meyer, Sascha D. Soldato, Dennis Knollmann, Jan Meier, Detlef Niedergriese und Tanja Struckmeier.

25 Jahre im Holsener SV sind Cordelia, Kim R. und Pascal Brackmann, Karin, Madeline und Maurice Meyer, Ute, Olaf und Lisa Niestrat, Sebastian Roick, Dirk Schwarze, Sylke und Jill-S. Johanning, Christian Picker und Jan Steinbrink.

Für 40 Jahre im Holsener SV wurden geehrt: Marianne und Helmut Exter, Marlies und Birgit Hamel, Ulrike Daniel und Ilse Thie.

Seit bereits 50 Jahren sind im Sportverein: Ilse und Detlef Balke, Renate Bohn, Karl-Heinz Budde, Hildegard und Heinrich Büttemeier, Günter Niermann, Claudia Röthlinger, Wolfgang Schneider, Christiane Dietz, Karin Kölling, Ingo Lütkemeier, Achim Poggemöller, Angelika Schmidt und Sylke Westerhold.

Aus den Berichten des Geschäftsführers und den Abteilungen, die den Mitgliedern der Versammlung digital mit der Einladung und auch über die Vereinshomepage zur Einsicht vorlagen, sollen hier einige wichtige Punkte genannt werden.

Der 1. Vorsitzende mit neu gewählten Vorstandsmitgliedern: (von links) Ulrich Thielking, Patrick Bekemeier, Danny Dietrich, Conny Brackmann, Eric Randewig, Reiner Selig und Regina Kuhlmann. Foto: Holsener SV

Gruppen mussten pausieren

Hermann Bohne von den Sportschützen teilt mit, dass die Gruppe ein neues leistungsstarkes Mitglied gewonnen hat. Dadurch sei der Aufstieg der 1. Mannschaft fast sicher. Außerdem erzielte Reiner Selig bei der Meisterschaft das beste Ergebnis und wurde Kreismeister.

Die Gruppe Tabata, geleitet von Aylin Johanning, ist trotz der Corona-Pandemie auf 13 Teilnehmer gewachsen. In der Zeit des Lockdowns trainierte die Gruppe mithilfe der Online-Software Zoom und konnte so die schwierige Zeit überbrücken.

Ebenfalls sehr erfreulich ist der Aufbau der neuen Abteilung Darts im Holsener SV. Wenn auch hier der Lockdown zunächst zur Unterbrechung führte, erweiterte sich diese Gruppe anschließend auf 11 Teilnehmer, die sich jeweils am Montagabend im Sportlerheim zum Training treffen. Jannik Lütkemeier als Leiter der Gruppe berichtet, dass sie ab März an der „Freien Dartliga Mühlenkreis“ als „Spitzpfeil Holsen“ teilnehmen werden. Weitere Interessierte sind willkommen.

Für die Laufgruppe „Hurricane Holsen“ fielen die meisten Veranstaltungen 2020 und 2021 aus. Trainiert wurde, je nach den gültigen Vorgaben, allein, in kleinen Gruppen oder gemeinsam. Einige Läufer haben am virtuellen Benefizlauf der Wiehenläufer teilgenommen. Für dieses Jahr gibt es laut Edgar Balke Anmeldungen für den Hermannslauf, für die Mühlenkreis-Serie und den Berlin-Marathon.

Fußballer kämpfen gegen den Abstieg

Im Fußballkreis wurde die Serie 2020/21 ohne Wertung abgebrochen. Wegen der Pandemie war meist kein reguläres Training möglich, und auch zum Serienende gab es keine offizielle Verabschiedung der ausgeschiedenen Trainer. Die aktuelle Serie 2021/22 läuft bisher nicht so gut, wie Dennis Niemiec mitteilt. Durch Corona-Infektionen und zahlreiche Verletzungen sei es immer wieder schwierig, eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen. Er zeigt sich aber zuversichtlich, dass in der Rückrunde die nötigen Punkte zum Klassenerhalt geholt werden.

Ähnlich lief es bei den Altherren-Fußballern. Dirk Meyer berichtet über den Abbruch der Serie 2020/2021. In der Serie 2021/22 gibt es noch eine Ü32-Mannschaft und eine Ü50-SG Schnathorst/Holsen.

Für den Festausschuss berichtet Conny Brackmann. Im Jahr 2021 konnte nur eine Veranstaltung stattfinden, nämlich ein Spielenachmittag im August. Wegen kräftiger Regenschauer konnten jedoch nur vier Mannschaften teilnehmen. Trotzdem waren alle Teilnehmer und auch die Zuschauer begeistert und freuen sich auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.

Für das laufende Jahr steht das traditionelle Osterfeuer am 16. April auf dem Programm, die Vorbereitungen dafür laufen. Weitere Veranstaltungen wie Spielenachmittag und Boßeln sollen im zweiten Halbjahr stattfinden.

Viele Helfer werden benötigt

Der Höhepunkt wird aber die Fußballschule („Vereinscamp Holsener SV“) am Pfingstwochenende 3. bis 5. Juni sein. Der Rahmenplan für den Ablauf der drei Tage steht bereits, die Feinplanung beginnt bald. Für alle Veranstaltungen, besonders für das Osterfeuer und das Vereinscamp, werden viele Mitarbeiter gebraucht, damit alles reibungslos klappt. Brackmann appelliert an alle Abteilungen, aus ihren Reihen Freiwillige zur Unterstützung zu finden.

Dieses Event hebt auch Peter Söhlmann aus dem Bereich Sponsoring hervor. Er teilt mit, dass nur durch starke Unterstützung der Firma Meyer-Holsen und weiterer engagierter Sponsoren eine solche Veranstaltung umsetzbar ist. Durch die Kontakte der Sponsoren konnten namhafte ehemalige Fußball-Profis als Trainer für die Fußballschule gewonnen werden. Kinder und Jugendliche von 5 bis 15 Jahren werden von diesen Trainern technisch und taktisch angeleitet. Bei all dem steht die Freude am Fußball im Vordergrund. Für das Fußballcamp gibt es noch freie Plätze, Anmeldungen können über die Vereinshomepage des Holsener SV vorgenommen werden. Zum Programm gehört überdies ein „Legendenspiel“ ehemaliger Profis gegen eine heimische Altherren-Auswahl am Samstag, 4. Juni.

Reiner Selig bleibt Vorsitzender

Bei den anschließenden Wahlen wurden Reiner Selig als 1. Vorsitzender, Conny Brackmann als 2. stellvertretende Vorsitzende, Regina Kuhlmann als Kassiererin und Ulrich Thielking als Geschäftsführer einstimmig wiedergewählt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Achim Poggemöller als Jugend- und Sportwart.

Beiratswahlen: Neuer Schriftführer ist Patrick Bekemeier, 2. Kassierer Danny Dietrich und 2. Geschäftsführer Erich Randewig, alle einstimmig gewählt.