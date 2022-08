Festakt an der restaurierten Kapelle: Gisela Lambers (rechts) hat den Schlüssel zur Tür an Dietrich von Bodelschwingh überreicht. Aus seinen Händen nahm ihn Annette Scharfenstein, stellvertretende Vorsitzende der Heimstätte Dünne, in Empfang.

Foto: Kai Wessel