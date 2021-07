Verkehrskontrolle bringt 22-Jährigen in Erklärungsnot

Gegen 15.45 Uhr kontrollierte die Polizei in der Kurzen Straße in Hüllhorst einen Audi mit einem 22 Jahre alten Mann aus Hüllhorst. Auf Verlangen der Beamten, Führerschein und Fahrzeugschein vorzuzeigen, gab der Fahrer an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und dass er den PKW seiner Lebensgefährtin nur habe umparken wollen.

Wegen typischer Merkmale ergab sich den Beamten im Rahmen der Kontrolle zudem der Verdacht auf einen Drogenkonsum, weswegen die Einsatzkräfte den Mann mit auf die Polizeiwache Lübbecke nahmen. Dort entnahm man ihm eine Blutprobe. In der Folge darf der Hüllhorster eine Strafanzeige erwarten.