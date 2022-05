Kein Bus? Kein Taxi? Aber da gibt es ja noch die Mitfahr-Volksbänke in Hüllhorst, die in jedem der acht Ortsteile stehen und für mehr Mobilität auf dem Land sorgen. Unter diesem Motto hat auch die Aktion „Volksradeln zu den Bänken“ gestanden.

Volksradeln mit Einweihung der Mitfahrbänke in Hüllhorst: Aktion trifft auf tolle Resonanz – kreative Empfänge

Einweihung der Mitfahrbank in Oberbauerschaft mit Yasemin Demir, Bürgermeister Michael Kasche und Günter Obermeier beim Durchschneiden des Flatterbandes.

„Darauf haben wir lange gewartet, heute können wir die Mitfahrbänke ihrer Bestimmung übergeben“, sagte Günter Heidenreich, Vorsitzender des Heimatvereins Nachtigallental, bei der Einweihung der Mitfahr-Volksbänke. Frank Rohs und Detlev Priehs, Vorstände der Volksbank Schnathorst, die gemeinsam mit dem Heimatverein die Aktion ins Leben gerufen hatte, zeigten sich überwältigt von der tollen Resonanz. Etwa 50 Radler hatten sich zum Tourstart an der Mitfahrbank in Oberbauerschaft an der Grundschule eingefunden, um die Radtour über circa 23 Kilometer mitzumachen.