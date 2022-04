Es geht aufs Fahrrad am 22. Mai in der Gemeinde Hüllhorst. Alle Bürger können mit auf Tour gehen.

Tourstart ist um 13 Uhr an der Mitfahrbank in Oberbauerschaft. Die weiteren Stationen und Uhrzeiten sind der Karte zu entnehmen.

In jedem Ortsteil der Gemeinde Hüllhorst ist mittlerweile eine blau-orange Bank zu sehen, eine Mitfahr-Volksbank. Wofür es diese Bänke gibt und wie sie genutzt werden, möchten der Heimatverein Nachtigallental Hüllhorst und die Volksbank Schnathorst am praktischen Beispiel vorstellen.

Geplant ist eine Fahrradtour durch alle Ortsteile und zu allen Mitfahr-Volksbänken, die von Willi Oevermann mit dem Planwagen begleitet wird. Der Heimatverein und die Volksbank laden alle Bürger dazu ein, die Einweihung und eine symbolische Übergabe der Bänke an die Ortsteile zu feiern.

Am 22. Mai werden alle Mitfahr-Bänke der Gemeinde Hüllhorst bei einer Radtour angesteuert und damit eingeweiht. Hier ist die Mitfahr-Bank in Ahlsen zu sehen. Foto: Anette Hülsmeier

Start ist am Sonntag, 22. Mai, ab 13 Uhr an der Mitfahr-Volksbank in Oberbauerschaft und dann entlang der Route, wie auf der Karte aufgeführt, bis nach Hüllhorst. Interessierte haben die Möglichkeit, den Heimatverein und die Volksbank bei dieser Tour auf dem Fahrrad zu begleiten und/oder diese an einer Bank im jeweiligen Ortsteil in Empfang zu nehmen. Der schönste und bestbesuchte Empfang wird mit einem 50-Liter-Fass für die Dorfgemeinschaft prämiert, teilen die Ausrichter mit. Erfrischungen und einen kleinen Imbiss am Tourtag haben die Veranstalter dabei und freuen sich auf gutes Wetter und eine rege Teilnahme.

„Der genossenschaftliche Gedanke bestimmt unser tägliches Handeln. Die Entwicklung und Stärkung der Mitglieder, Kunden und ihrer Region ist uns ein Anliegen“, betont die Volksbank Schnathorst. Derzeit liege der Fokus auf der Verbesserung der Mobilität vor Ort.

Aufgrund der gesellschaftspolitischen Veränderungen seien neue Maßnahmen notwendig, um die Versorgung des ländlichen Raumes zu gewährleisten. Auch die Randgebiete der Gemeinde dürften nicht abgehängt werden.

Mitfahr-Bänke sollen Mobilität in den Ortsteilen der Gemeinde Hüllhorst verbessern

Gemeinsam mit dem Heimatverein habe die Volksbank eine Lösung gefunden, um die Mobilität von und zu den Ortsteilen zu verbessern – alle Ortsteile wurden mit einer Mitfahr-Volksbank ausgestattet. Diese soll eine Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr sein und das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Besonders wichtig sei dabei auch das umweltbewusstere Verhalten. Ein Fahrer statt zwei Fahrer führten zu einer 50-prozentigen Reduzierung der Schadstoffe für eine Fahrt. „Mit wenig Einsatz können alle gemeinsam nachhaltig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, betonen die Initiatoren.

Die Mitfahr-Volksbänke wurden zusätzlich zu den Ruhebänken aufgestellt und heben sich durch ihre blaue Farbe ab. Wer auf dieser Bank sitzt, signalisiert, dass er gern mitgenommen werden möchte. Autofahrer, die in dieser Richtung unterwegs sind, können so einen Platz im Auto anbieten „und erhalten dafür Gesellschaft und die Gelegenheit, einen weiteren Bürger aus der Gemeinde Hüllhorst kennen zu lernen“.

Zukunftsfähig soll die Idee durch digitale Unterstützung werden. Eine gewünschte Fahrt kann vorab in der digitalen Dorf-App, die derzeit eine Testphase im Kreis Minden-Lübbecke durchläuft, angekündigt werden.

Stationen und Uhrzeiten der Radtour durch Hüllhorst

13 Uhr Oberbauerschaft, 13.40 Uhr Büttendorf, 14.20 Uhr Tengern, 14.55 Uhr Bröderhausen, 15.30 Uhr Schnathorst, 16.15 Uhr Holsen, 16.45 Uhr Ahlsen, 17.15 Uhr Hüllhorst.