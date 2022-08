Von Bushaltestelle bis Betonkübel

Oftmals müssen bei der Bürgermeister-Tour durch die Ortsteile Themen aus dem vergangenen Jahr erneut angesprochen werden, und so war es auch dieses Mal. Es ging um die Schulbushaltestelle an der Büttendorfer Straße (Kreisstraße 28) in Höhe der Hausnummer 241. Hauptkritikpunkte: Die Haltestellen-Schilder sind nicht reflektierend und daher bei Dunkelheit nicht erkennbar, es fehlen Hinweise auf eine Schulbushaltestelle und es gibt keinen Gehweg. Außerdem sind an dieser Stelle Tempo 100 erlaubt, da sich die Haltestelle außerhalb der geschlossenen Ortschaft befindet. Eine Verkehrsschau durch die Kreispolizei habe ergeben, so Bürgermeister Michael Kasche, dass eine Reduzierung auf Tempo 70 nicht erforderlich sei. Die Verkehrszählung ergab eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 79 Stundenkilometern bei einer Verkehrsbelastung von 600 Fahrzeugen. "Das ist sehr unbefriedigend." Der Bezirksbeamte Joachim Gildehaus - er fehlte beim Ortsteilgespräch, weil er sich im Urlaub befand - könne dies auch nicht nachvollziehen, da es sich um einen Gefahrenschwerpunkt handele.

