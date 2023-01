Von Gartencenter bis Gehweg-Verlängerung

Hüllhorst

Das Gartencenter an der Löhner Straße 25 in Hüllhorst soll zukunftsfähig gemacht werden. Geplant ist der Neubau von Gewächshäusern und Verkaufsräumen. Damit geht die Erweiterung der Verkaufsfläche und des Sortiments einher. In Fachausschuss und Rat stand das Thema nochmals auf der Tagesordnung, da sich eine Änderung bei der Grundstücksgröße ergeben hat.

Von Kathrin Kröger