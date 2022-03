Von Ilex-Tropfen bis Dorfpicknick

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass die damalige Hüllhorster Ortsvorsteherin Ingrid Piepers zur Gründungsversammlung des Heimatvereins „Nachtigallental“ Hüllhorst in die Cafeteria der Gesamtschule einlud. Das war beim Festakt am Sonntag aber nicht der einzige Anlass zum Feiern.

„Heimatverein für den Ortsteil Hüllhorst – Hüllhorster machen mit: Mitgestaltung von Baugebieten, Plätzen und erhaltenswerten Gebäuden im Ortsteil Hüllhorst“: So lautete der Aufruf, der neben dem Konterfei der damaligen Ortsbürgermeisterin in großen Lettern auf der Einladung zur Gründungsversammlung abgedruckt war. Am 13. März 1997 um 19 Uhr trafen sich daraufhin 20 heimatverbundene Menschen in der Cafeteria der Gesamtschule – und wurden an diesem Abend gleichzeitig zu Gründungsmitgliedern des Heimatvereins Nachtigallental.