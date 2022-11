Von lustig bis hin zu spannend und gruselig

Der Heimatverein Singkreis Ahlsen-Reineberg lädt auch in diesem Jahr zu einem Vorleseabend ein. Die Gäste erwartet am Freitag ,11. November, ab 19 Uhr in einer gemütlich dekorierten Ilex-Halle ein Lese-Potpourri - mit vielen neuen, aber auch bereits bekannten Vorlesern.

All diese Leserinnen und Leser wählen ihre Texte selbst aus, so dass die Palette der Geschichten sehr breit gefächert ist; es gibt Lustiges, Nachdenkliches und Spannendes oder auch Gruseliges zu hören.

Entstanden ist das Ganze durch den Aktionstag für das Vorlesen, der seit 2004 jedes Jahr am dritten Freitag im November ausgerichtet wird. Die Wochenzeitung "Die Zeit", Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung hatten dazu aufgerufen, ein öffentliches Zeichen für das Vorlesen zu setzen. Ziel dieser Aktion ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und das nicht nur bei Kindern. Das Konzept ist ganz einfach: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor.

Die Gruppe Driftwood gehörte schon in der Vergangenheit zum festen Bestandteil des Vorleseabends. Literatur und Musik ergänzen sich einfach gut. Foto: Heimatverein Ahlsen-Reineberg

Der Heimatverein Singkreis Ahlsen-Reineberg hat diesen Vorschlag aufgenommen und veranstaltet seit einigen Jahren seinen Vorleseabend. Um den Gästen aufgrund der zurzeit wieder steigenden Coronazahlen den größtmöglichen Schutz zu bieten, findet die Veranstaltung auch dieses Mal wieder in der Ilex-Halle statt. Da die Halle an dem eigentlichen Vorlesetag belegt ist, wurde der Termin eine Woche vorverlegt, also auf Freitag, 11. November.

Laut der Vorsitzenden des Vereins, Ute Lange, ist das Besondere an diesem Vorleseabend nach wie vor, dass keine Geschichte länger als zehn Minuten sein darf und dadurch die Vielfalt der Darbietungen gewährleistet ist. "Auch die Freunde der plattdeutschen Sprache kommen auf ihre Kosten und der Abend wird bestimmt wieder spannend. Ich selbst freue mich auch schon auf die Geschichten", sagt Ute Lange.

Natürlich geht es nicht ganz ohne Musik und deshalb ist die Gruppe Driftwood vom Heimatverein Singkreis Ahlsen-Reineberg auch in diesem Jahr wieder dabei. Mit ihrem breit gefächerten Repertoire begleitet sie stimmungsvoll den Abend.

Der Verein freut sich auf viele Gäste und möchte mit allen Lesebegeisterten einen gemütlichen Abend bei Kerzenschein, einem guten Getränk und viel guter Laune verbringen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Es gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung.