Wandel an der Führungsspitze der Wortmann AG

Auch in herausfordernden Zeiten sorgt das Hüllhorster IT-Unternehmen Wortmann weiterhin für positive Schlagzeilen. „Die Weichen für die Zukunft sind gestellt“, teilt der Konzern am Donnerstag mit. Gründer und Vorstandsvorsitzender der Wortmann AG, Siegbert Wortmann (66), habe den nächsten Schritt zum Generationenwechsel getätigt. Svenja Wortmann (36) rückt aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand der Wortmann AG auf. Ihre Position übernimmt ab sofort ihr Bruder Sven Wortmann (34).

Familie Wortmann und Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Knicker beim diesjährigen Come Together der Wortmann AG: (von links) Sven Wortmann, Gabriele Wortmann, Siegbert Wortmann, Sören Wortmann, Svenja Wortmann und Thomas Knicker.

„Die kleinen und mittelständischen Familienunternehmen sind das Grundgerüst der Wirtschaft unseres Landes. Ich bin stolz und dankbar, dass meine Kinder diese Verantwortung nicht scheuen und gemeinsam mit mir und meiner Frau die Zukunft unseres Unternehmens mitgestalten wollen“, so Siegbert Wortmann.

Svenja Wortmann kümmert sich derzeit hauptverantwortlich um das Marketing und das Lizenzgeschäft des Familienunternehmens. Darüber hinaus ist sie Geschäftsführerin in weiteren Unternehmen der Wortmann-Gruppe.

Svenja Wortmann (36) ist neu im Vorstand der Wortmann AG. Foto: Wortmann AG

Siegbert Wortmann wird weiterhin das Unternehmen leiten, teilt der Konzern mit. Er wisse aber um die Führungsqualitäten seiner Tochter, die er mit diesem Schritt fördern wolle. Die Zusammenarbeit beruhe auf einer stabilen Basis, die bereits seit 2008 mit dem Eintritt seiner Tochter in das Familienunternehmen bestehe. Als Assistenz der Geschäftsführung sei ihr in den vergangenen Jahren immer mehr Verantwortung durch ihren Vater übertragen worden. Zuvor absolvierte Svenja Wortmann ihre Ausbildung als Industriekauffrau bei der Gauselmann-Gruppe in Espelkamp und war dort drei Jahre tätig.

Mit Sven Wortmann tritt ein weiteres Familienmitglied an die Spitze der Wortmann AG. Er übernimmt den Sitz seiner Schwester im Aufsichtsrat und wird hier gemeinsam mit seiner Mutter Gabriele und Wortmann-Mitgründer Thomas Knicker tätig sein. Der gelernte Bankkaufmann ist neben seiner Tätigkeit im Keyaccount und anderen Bereichen in verschiedenen weiteren Unternehmen der Wortmann- Gruppe bereits Geschäftsführer oder geschäftsführend tätig.

„Mit dem Eintritt von Svenja Wortmann in den Vorstand des IT-Unternehmens wird ein neues Kapitel aufgeschlagen – ein Kapitel, das jedoch auch einige Herausforderungen mit sich bringen wird“, teilt das Unternehmen mit. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Krieges in der Ukraine und auch der Klimakrise seien auf der ganzen Welt zu spüren und zögen auch an der Wortmann AG nicht ohne Weiteres vorüber. Die Verknappung verschiedener Güter und Lieferverzug seien nur zwei der zahlreichen Folgen der weitreichenden Ereignisse.

Die Wortmann AG gilt mit rund einer Milliarde Euro Umsatz in 2021 als eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT-Unternehmen. Foto: Wortmann AG

„Die komplette IT-Branche steht vor neuen Herausforderungen, die aber auch Möglichkeiten und neue Perspektiven mit sich bringen. Diese Chance möchte ich nutzen und zusammen mit meiner Tochter aktiv die Zukunft gestalten. Ihre langjährige Erfahrung in der Branche und auch der Fortbestand der Werte der Wortmann AG liegen mir sehr am Herzen“, betont Siegbert Wortmann.

Um die mittlerweile 36-jährige Firmengeschichte erfolgreich fortzuführen, möchte Svenja Wortmann auf das Wissen ihres Vaters auf keinen Fall verzichten. Die Optimierung der Arbeitsabläufe, das Schonen von Umwelt und Klima und zahlreiche Anpassungen an die derzeitig schwierige Lage stünden an oberster Stelle.

„Ich bin dankbar, dass ich von nun an mit meinem Vater gemeinsam im Vorstand arbeiten darf. Ich habe aber auch den nötigen Respekt vor dieser Aufgabe. Mit einer wertschätzenden und vertrauensvollen Zusammenarbeit werden wir diese Hürden gemeinsam meistern“, so Svenja Wortmann abschließend.

Im Juli meldete die Wortmann-Gruppe einen Halbjahresumsatz für 2022 in Höhe von einer Milliarde Euro. Den größten Anteil daran hat die familiengeführte Wortmann AG mit einem Halbjahresumsatz von knapp 500 Millionen Euro. Trotz Verknappung verschiedener Komponenten und Distributionsartikeln zeigte sich der Konzern somit robust auch in der Krise. Dank branchenübergreifender Ausrichtung und starker Position auf dem deutschen Markt konnte sich Firmenchef Siegbert Wortmann mit der Geschäftsentwicklung im In- und Ausland zufrieden zeigen. Die Wortmann-Gruppe ist breit aufgestellt und an mehr als 25 Unternehmen beteiligt – im weiten IT-Feld, aber auch im Nicht-IT-Bereich.

Auch beim Klimaschutz engagiert sich der PC-Hersteller und setzt auch auf Green IT, also die ressourcenschonende Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien von der Produktion über die Nutzung bis zur Entsorgung. So stattete die AG vor mehr als elf Jahren alle ihre Dächer mit Photovoltaikanlagen aus und produziert seitdem mehr Strom, als sie selbst verbraucht. Außerdem wurden im hauseigenen Fuhrpark immer mehr E-Autos angeschafft und diverse Ladesäulen rund um das Firmengelände eingerichtet, um nur einige Maßnahmen zu nennen. „Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, kann gemeinsam etwas erreicht werden“, so Svenja Wortmann.