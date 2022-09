Wandern in Bröderhausen: Eine Tour mit viel Abwechslung

Bröderhausen

Erleben“ – so lautet der Titel der rund 7,5 Kilometer langen Wanderung durch Bröderhausens Norden und Süden. Auf der Runde soll es nicht nur zahlreiche Objektschilder mit interessanten historischen Fakten zu entdecken geben, sondern auch von Bäumen gesäumte Alleen und sogar ein Bienen-Hotel. Also nichts wie hin zum Dorfgemeinschaftshaus an der Großenberkener Straße, Wanderschuhe schnüren – und schon geht es für WB-Mitarbeiterin Sonja Töbing los.

Von Sonja Töbing