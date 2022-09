Maisfelder, so weit das Auge reicht, Holunderbeeren und wunderschön blühende Disteln – auf der zweiten von elf Wanderungen rund um Bröderhausen, die das WESTFALEN-BLATT vorstellt, steht das Naturerleben im Vordergrund. Auch wenn die Hitze der vergangenen Wochen deutliche Spuren hinterlassen hat, gibt es überall am Wegesrand etwas zu entdecken und zu bewundern.

Gestartet wird dieses Mal nicht am Dorfgemeinschaftshaus, sondern etwas südlicher am Wellenweg. Von dort aus führt die Route in westlicher Richtung gen Tengern; die Maispflanzen stehen hier so hoch, dass man nur erahnen kann, was sich dahinter verbirgt.