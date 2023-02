Wasserqualität des Schnathorster Bachs soll verbessert werden 

Hüllhorst-Schnathorst

1,5 Millionen Euro wird das Bauvorhaben kosten, das Gröbste soll in diesem Jahr fertig werden. Ein so genannter Retentionsbodenfilter (RBF) an der Einleitungsstelle S1 wird in diesem Jahr in Schnathorst entstehen. Die Filteranlage - ein großes Becken - speichert und reinigt Regenwasser.