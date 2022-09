Weiterhin konstante Mitgliederzahl

4542 Mitglieder zählt derzeit der Gemeindesportverband (GSV) Hüllhorst, dem 16 Vereine angeschlossen sind. Davon sind etwa 30 Prozent unter 18 Jahren, bei den Erwachsenen ist eine lange Treue zu den Vereinen festzustellen. GSV-Vorsitzender Markus Obermeier präsentierte wie jedes Jahr Zahlen, Daten und Fakten zum Sport in Hüllhorst, als er bei der Delegiertenversammlung in der Wiehentherme seinen Jahresbericht vorlegte. Neben einer guten Mischung der Altersstruktur hob er die weiterhin konstanten Zahlen beim Zuspruch zum GSV hervor.

Der GSV selbst hat mit Irina Wilms eine neue Kraft. Sie kümmert sich um Kursorganisation und -abrechnung, Reisen und Rehasportberatung - sie unterstützt die langjährige Geschäftsleiterin Susanne Halstenberg, die gleichzeitig die Funktion der FSJ-Beauftragten sowie der OGS-Koordinatorin ausfüllt und überdies mit Personaleinsatz und -abrechnung sowie Buchhaltung betraut ist. Außerdem gehören 4 FSJler/BFDler und zwei Praktikanten zum Team. In Summe betreuen 24 Mitarbeiter 218 Kinder.

Der Verband ist Träger der OGS (Offene Ganztagsschule) an den Grundschulen Tengern, Oberbauerschaft und Schnathorst und auch Träger der Ferienbetreuung für Kinder, die nicht im offenen Ganztag angemeldet sind. "Seit September 2017 haben wir auch die Trägerschaft für eine Integrationskraft an der Grundschule Büttendorf übernommen, die über das Jugendamt des Kreises Minden-Lübbecke finanziert wird", so Obermeier. Seit dem Schuljahr 2021/2022 gehe das Kind zur Stadtschule Lübbecke. Die Kostenzusage sei verlängert worden. Die aktuellen Anmeldezahlen in den Offenen Ganztagen (OGS): Schnathorst 102 Kinder, Tengern 64 Kinder und Oberbauerschaft 52 Kinder.

Momentan beschäftigt der GSV zehn Übungsleiter, des Weiteren leiten die FSJler diverse Schwimm- und Wasserkurse. Der GSV ist weiterhin vom Landessportbund anerkannter Reha-Sport-Anbieter.

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Markus Obermeier, 1. Stellvertreter Oliver Gesel, 2. Stellvertreterin Susanne Brosend, Jugendwart Carsten Vogt, Geschäftsführerin Angelika Ring, Schriftführer Michael Alhorn und Sportwart Ralf Becker. Als neuer Kassenprüfer wurde Carsten Deerberg vom Reiterverein Herzog-Wittekind einstimmig gewählt.

Zu den Aufgaben und Aktivitäten des GSV berichtete Markus Obermeier, dass das Angebot 44 Kurse umfasse - zehn Kurse im Breitensport und Gesundheitssport sowie 14 Kurse in der Schwimmschule für Kinder in Oberbauerschaft und 6 Seepferdchen-, 1 Bronze- und 1 Silberkurs in Schnathorst. Hinzu kommen fünf Kurse im Kindertanz sowie drei Kurse in Aqua Fitness/Wassergymnastik im Lehrschwimmbecken Oberbauerschaft. Des Weiteren gibt es vier Rehasport-Kurse. Weitere Kurse werden bei Bedarf eingerichtet. In den Osterferien wurden mit 200 Kindern zwölf Seepferdchen-Kurse und fünf Bronze/Silber-Kurse durchgeführt. Obermeier: „Der organisatorische Aufwand war herausfordernd, hat sich aber gelohnt. Da die Kinder coronabedingt lange keine Möglichkeit zum Schwimmen hatten, konnte die Warteliste durch dieses Kompaktangebot abgebaut werden.“

An Reisen unternahm der GSV eine Basenfasten-Reise nach Bad Salzschlirf und zwei Aktiv-Urlaube - eine Skifreizeit nach St. Valentin und eine Wandertour am selben Ort.

Dem GSV als Dachverband sind folgende Vereine angeschlossen: SV Schnathorst, SV Hüllhorst-Oberbauerschaft, Turn- und Sportverein Tengern, SV Oberbauerschaft, Reiterverein Herzog Wittekind Oberbauerschaft, Holsener Sportverein, Tennis-Club Tengern, Sport-Schützen-Oberbauerschaft, Tennis-Club Rot-Weiß Schnathorst, Schützenverein am Wiehen-Tengern, Reha- und Gesundheitssportverein am Wiehen, Wiehensport Hüllhorst, Schachclub Springer Schnathorst, AMC Schnathorst im ADAC, CVJM Schnathorst-Tengern und Karate-Dojo Hüllhorst.

Markus Obermeier gab Einblicke in das "bunte Sport-Menü" der Gemeinde Hüllhorst. So biete der SV Schnathorst Kurse zu Lande, zu Wasser und in der Luft an, inklusive Gleitschirmfliegen und Schwimmen; der SV Hüllhorst-Oberbauerschaft habe viele Sparten, neben den "großen" auch Faustball, Herzsport, Wandern und Zumba; der TuS Tengern sei das Aushänge-Schild der Gemeinde im Fußball und im Badminton; Highlight bei den leidenschaftlichen Kickern des SV Oberbauerschaft sei das Beach-Soccer-Turnier in diesem Jahr gewesen; der Reiterverein Herzog Wittekind Oberbauerschaft habe eine eigene Anlage und große Turniere; der Holsener Sportverein zeige große Leidenschaft im Fußball und Sport-Schießen und biete neu Dart an; der Tennis-Club Tengern habe eine tolle Anlage und Mitglieder hinzugewonnen, insbesondere Jugendliche. Der Verein Wiehensport Hüllhorst sei bekannt für die traditionellen Benefizläufe und konnte dadurch im vergangenen Jahr 3000 Euro an den TuS Ahrweiler spenden, der besonders von der Flutkatastrophe getroffen war. In diesem Jahr muss der Benefizlauf wie berichtet wegen der Sanierung des Radweges an der L 876 leider ausfallen. Der Reha- und Gesundheitssportverein am Wiehen verzeichne großen Zulauf bei den Reha-Sport-Maßnahmen.

Der GSV-Vorsitzende informierte außerdem über Fördermittel für die Vereine. Der Gemeinde Hüllhorst seien 300.000 Euro im Zuge des Programms "Moderne Sportstätte 2022 - Programmaufruf I" für Sportvereine bereitgestellt worden, die entweder Eigentümer einer Sportstätte oder als Mieter oder Pächter wirtschaftlicher Träger der Sportstätte seien und der Miet- oder Pachtvertrag noch mindestens zehn Jahre Bestand habe. Beim SV Schnathorst geht es um die Sanierung des Vereinsheims am Aschenplatz, beim SV Hüllhorst-Oberbauerschaft um die Sanierung der Sportlerhütte am Rasenplatz, beim Tennis-Club Tengern um die bauliche Modernisierung und Sanierung des Vereinsheims, beim Reiterverein Herzog Wittekind Oberbauerschaft um die Sanierung der Reitanlage und weitere Investitionen sowie beim Tennis-Club Rot-Weiß Schnathorst um die Sanierung des Sportlerheims.

Im Rahmen des Programmaufrufs II fließen 47.000 Euro nach Hüllhorst, "um auf der Südseite des Rasen-Sportplatzes in Hüllhorst eine große Sand-Arena für Beachhandball, Beach-Soccer und weitere Beach-Sportarten zu ermöglichen". Markus Obermeier betonte: Wenn wir doch das Ehrenamt so hochhalten und alles dafür tun wollen, dass diese kostenlose aber so wertvolle Arbeit für die Gesellschaft weiter von motivierten Hüllhorsterinnen und Hüllhorstern geleistet wird, erwarte ich von Rat und Verwaltung an dieser Stelle Einsatz für die Vereine. Wir Sportler werden weiter als Dienstleister, Jugendorganisation, Integrationsgarant und Gesundheitspromotor tätig sein, auf dass der Sport gemäß unserem Leitziel nachweislich einen bedeutenden Stellenwert behält und von der Politik, Verwaltung und Wirtschaft maximal unterstützt wird."