Als die zwölf Stimmen des Chores zur Begrüßung erklangen mit der Zeile "Nimm dir Zeit, werde still, wenn ein Lied erklingt“, lauschten die Zuhörer bedächtig dem Chorgesang. Der 1. Vorsitzende Andreas Dahm konnte unter den Gästen Bürgermeister Michael Kasche, Ortsvorsteher Matthias Dabelstein und zahlreiche Vereinsvertreter aus Oberbauerschaft begrüßen. Zunächst gab Dahm einen Rückblick in die Historie des Vereins. Diese geht im Grunde schon weit länger als 60 Jahre zurück.

Das silberne Jubiläum feierte der Chor im Januar 1985 in Niedermeiers Hof. Foto: privat

Die Erstgründung fand schon im Jahre 1925 statt als Männergesangsverein. Leider musste er 1933 aus politischen Gründen wieder aufgelöst werden. 1959 beschlossen ehemalige Mitglieder in einer Versammlung zu fragen, ob Interesse an einer Neugründung besteht. Diese erfolgte dann am 23. Januar 1960 im Gasthaus Sölter auf Horsts Höhe. Martin Homburg wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt. Zur ersten Chorprobe unter der Leitung von Alfred Rumsch erschienen zwölf Damen und 17 Herren, und somit entstand der Gemischte Chor Oberbauerschaft. Im Herbst 1989 erfolgte der Eintrag ins Vereinsregister.

Viele Jahre hat der Chor zu Himmelfahrt auf der Freilichtbühne Kahle Wart gesungen und Pfingsten ein Konzert auf Bad Lusmühle in Hüllhorst ausgerichtet. Auch hat der Chor 37 Jahre lang ein Wohltätigkeitskonzert in Zusammenarbeit mit den anderen örtlichen Vereinen zugunsten der Spastikerhilfe Bad Oeynhausen gegeben. Danach folgten einige Grußworte und zumeist Flachgeschenke wurden überreicht. „Der Gemischte Chor bereichert die Kultur in Oberbauerschaft“, betonte der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Günter Obermeier. Pfarrer Reinhard Ellsel, der das Grußwort der Kirchengemeinde Hüllhorst-Oberbauerschaft überbrachte, lud den Chor ein, auch mal einen Gottesdienst in der Christuskirche mit zu gestalten.

Im weiteren Verlauf bot der Chor noch weitere fünf Lieder dar, unter anderem das Lied „Heimat“ und „Die Welt ist voller Wunder“. Als weitere kulturelle Darbietung unterhielt der Musikschüler Jost Kracht mit einem modernen Jazz-Stück und einem klassischen Werk von Frédéric Chopin am Klavier. Er, wie auch der Chor, ernteten viel Applaus von den begeisterten Zuhörern.

Stefanie Feldkötter, 1. Vorsitzende des Volkschores Gehlenbeck, erzählte von der Zusammenarbeit der beiden Vereine. Diese besteht seit 2019, denn da stand der Gemischte Chor kurz vor der Auflösung. Damit der Verein weiter bestehen konnte, traten die Mitglieder dem jeweiligen anderen Chor bei. „Ich finde es immer wieder lobenswert, wenn sich Menschen finden, die auch in schwierigen Zeiten nicht aufgeben und sich bemühen, lange Traditionen zu erhalten“, sagte Feldkötter.

Daher lädt sie auch gerne zum 100. Jubiläum des Volkschores Gehlenbeck am 10. September um 17 Uhr im Gemeindehaus in Gehlenbeck ein, bei dem auch die Mitglieder aus dem Oberbauerschafter Chor für Verstärkung sorgen.