Hüllhorst-Schnathorst

An einem malerischen Ort, am Südhang des Wiehengebirges, treffen Wanderer, Ausflügler und andere Gäste auf das Café Waldkristall in Schnathorst – und damit auf eine Mischung aus selbst gemachten Speisen, rustikalem Fachwerkhaus-Charme und Natur. Dort wird jedoch nicht nur geschlemmt bei herrlichem Ausblick, sondern seit 2006 besuchen das Café in regelmäßigen Abständen Musiker aus aller Welt.

Von Kathrin Kröger