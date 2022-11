Flüchtlingszahl in der Gemeinde Hüllhorst so hoch wie noch nie

Hüllhorst

In der Gemeinde Hüllhorst sind noch nie so viele Flüchtlinge gezählt worden wie derzeit. 516 Menschen (Stand: Montag, 7. November) suchen in der Wiehengemeinde einen sicheren Platz zum Leben. Tendenz weiter steigend. Bürgermeister Michael Kasche sagt im Gespräch mit dieser Zeitung: "Wir haben unsere Belastungsgrenze erreicht, nicht nur personell, sondern auch kapazitätentechnisch."

Von Kathrin Kröger