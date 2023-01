Wortmann AG in Hüllhorst hält Umsatz auf rund einer Milliarde Euro

„Nach zwei Corona-Jahren haben sich alle nach Ruhe, Kontinuität und Normalität gesehnt. Aber auch das Jahr 2022 hat unserer Wirtschaft einiges abverlangt. Die Verknappung von Hardware war durch den Stillstand von Produktionsstätten in Asien bereits ein Problem in der IT-Branche“, sagt Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Siegbert Wortmann.

Mittelstand auf Hilfen angewiesen

Der Unternehmenschef weiter: „Doch durch den Angriff Russlands auf die Ukraine kam mit dem Schrecken eines Krieges in Europa auch mit dem Bereich Energie ein weiteres Problem für Wirtschaft und Privathaushalte dazu. Ich hoffe, dass der Mittelstand als Rückgrat unserer Wirtschaft Hilfen erhält. Insbesondere, wenn Unternehmen, die wie wir ihre Steuern vor Ort bezahlen, schuldlos in Schieflage geraten.“

Der 67-jährige Diplom-Kaufmann ist mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden: „Aus den eben beschriebenen Gründen nehmen wir das Jahresergebnis 2022 erfreut zur Kenntnis. Die Zahlen waren in allen Quartalen beständig und wir konnten in den meisten Bereichen unsere Ergebnisse bestätigen. Basis dafür war und ist eine herausragende Belegschaft, der mein Dank gilt.“

Siegbert Wortmann, Chef der Wortmann AG, ist mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 zufrieden. Foto: Oliver Krato

Im Kerngeschäft konnte in fünf von sechs Geschäftsbereichen der Umsatz gesteigert werden. Lediglich im Segment der Eigenmarken waren Rückgänge zu verzeichnen. PCs, Notebooks und LCDs wurden erwartungsgemäß in diesem Jahr weniger verkauft, so das Unternehmen. „Server insbesondere der Terra-Xaler-Produkte konnten Steigerungen erzielen. Die Gebiete Distribution, Service und Dienstleistungen entwickelten sich positiv. Die Bereiche Cloud und Finanzprodukte konnten sogar Zuwächse von rund 40 beziehungsweise 30 Prozent erzielen“, heißt es aus dem Hause Wortmann. Darüber hinaus habe die AG ihre Position im Ausland gefestigt.

Im Jahresverlauf hat der Hüllhorster Computerhersteller dauerhaft 20 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigte zum Jahresende etwa 750 Mitarbeiter, wobei sich 97 Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis befinden, was weit über dem allgemeinen Durchschnitt liege.

„Wollen weiter sichere Arbeitsplätze schaffen“

Für das ausgefallene 35-jährige Firmenjubiläum wurden viele Kunden und Partner zum ATP Tennis Turnier nach Halle (Westf.) eingeladen, dessen Namensrechte seit 2022 mit den „Terra Wortmann Open“ beim ostwestfälischen Unternehmen liegen. „Wir wollen auch in unserem 37. Geschäftsjahr an unseren eigenen Stärken und Idealen in einem schwieriger werdenden Markt festhalten und werden auch in Zukunft ein solider Geschäftspartner sein, um weiter sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Da brauchen wir uns vor keinem anderen Unternehmen zu verstecken", betont Siegbert Wortmann. Die AG werde auch im Jahr 2023 zum Produktionsstandort Deutschland sowie zu Bildung und Ausbildung im eigenen Hause stehen. „Ich freue mich, dass wir für die nächste Erweiterungsstufe der Terra Cloud mit den Cubes 8 bis 16 in die Bauphase eingetreten sind“, sprach der Firmenchef die Verdopplung der Kapazität des eigenen Rechenzentrums in Hüllhorst an.

Die Wortmann AG ist Teil der Wortmann-Gruppe, die mehr als 30 Firmen umfasst. Die AG macht etwa die Hälfte des Umsatzes der Gruppe aus.