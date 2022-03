Wortmann mit Computern weiter auf Erfolgskurs

Die vor allem für ihre Computer („Terra“) und IT bekannte und international aufgestellte Wortmann-Gruppe mit Sitz in Hüllhorst (Kreis Minden-Lübbecke) hat im Geschäftsjahr 2021 planmäßig die Umsatzschwelle von zwei Milliarden Euro überschritten.

Im Vergleich zu 2020 stieg der Erlös um vier Prozent oder 85 Millionen Euro. Zur Gruppe mit insgesamt 2600 Mitarbeitern (davon 2100 in Deutschland) gehören Beteiligungen an 25 Unternehmen. Es sei der höchste Umsatz in der Gruppengeschichte, teilte Siegbert Wortmann, Vorstandsvorsitzender der Wortmann AG, am Freitag mit.