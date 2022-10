"Zigaretten-Lieferant" auf der Anklagebank

In gewisser Hinsicht erinnern die aktuellen Prozesse am Landgericht Bielefeld gegen Tabakschmuggler einen an das klassische Klischee vom Kettenraucher: Da steckt sich einer am Stummel der alten die neue Zigarette an, während er in dem einen Mundwinkel noch eine halb gerauchte Kippe klemmen hat. Überträgt man dieses Bild auf die 9. Strafkammer, heißt das: Am Mittwoch fällt das Urteil in dem einen Verfahren, am Donnerstag beginnt der Prozess gegen den Lieferanten der Verurteilten, während dessen andere Kunden noch auf ihre Urteile warten. Und man ahnt, was kommt: Es geht immer weiter. Denn wie Oberstaatsanwalt Gerald Rübsam jüngst in einem Plädoyer sagte: Tabakwarenschmuggel sei ein Feld, „in dem schnell gefahrlos viel Geld zu verdienen ist".

