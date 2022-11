Zu wenig Platz für den Offenen Ganztag

Der Grundschulverbund Am Wiehengebirge - hier der Hauptstandort Schnathorst. Dort ist man bezüglich der Raumkapazitäten für den Offenen Ganztag "am Limit".

An allen Grundschulen habe sich die digitale Lern- und Kommunikationsplattform "EduPage" sehr bewährt. Darüber seien seit den Herbstferien 2020 weitgehend alle Grundschuleltern zu erreichen. "Hier gibt es nach wie vor vereinzelte Ausnahmen, die über andere Wege informiert werden müssen", so Upheber. Die Installation der Plattform habe viele Abläufe sowohl im Distanzlernen als auch in der Präsenzzeit weiterentwickelt "und ist in Bezug auf die anstehenden Digitalisierungsprozesse in den Schulen vollumfänglich anschlussfähig".