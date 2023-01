Zum 50. Mal Nachwuchsarbeit unterstützt

Nach einer zweijährigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie konnte endlich wieder das Einsammeln der Weihnachtsbäume in Oberbauerschaft in traditioneller Weise ausgerichtet werden. Es gab auch viel zu feiern.

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, der aktiven Löschgruppe und Fahrzeugführer mit den Organisatoren Pascal Oevermann und Denny Klassen ( 3. und 9. von links ) vor dem Feuerwehrhaus in Oberbauerschaft.

In den Jahren 2021 und 2022 durfte die jährliche „Aktion Weihnachtsbaum“ der Jugendfeuerwehr nicht in der gewohnten Art und Weise organisiert werden, weil die Pandemie das Einsammeln der Bäume an den Haustüren durch den Nachwuchs der Löschgruppe Oberbauerschaft nicht erlaubte, betont Wolfgang Heinze, Schriftführer der Löschgruppe Oberbauerschaft.

Am Samstag, 7. Juni, war es aber endlich wieder soweit – die Mädchen und Jungen der Jugendgruppe gingen von Tür zu Tür und sammelten die ausgedienten Bäume ein, die gegen eine Spende mitgenommen wurden. Unterstützt wurden sie dabei wieder durch zahlreiche Mitglieder der aktiven Wehr und die Landwirte, die kostenlos ihre Trecker mit Anhängern zur Verfügung stellten.

Erschöpft, aber sehr zufrieden mit dem Sammelergebnis - Jugendfeuerwehrmitglied Michael Winter während einer Pause bei der Sammelaktion. Foto: Jugendfeuerwehr Oberbauerschaft

Nach der sehr erfolgreichen Sammelaktion, die allen Beteiligten sehr viel Spaß bereitete, wurde im Feuerwehrhaus eine durch Silke Stallmann und ihre Familie zubereitete Suppe serviert, die nach der anstrengenden Arbeit mit großem Appetit gegessen wurde.

Neben dem sehr guten Ergebnis der Sammelaktion konnte auch ein „runder Geburtstag“ gefeiert werden – zum 50. Mal wird eine abwechslungsreiche Nachwuchsarbeit durch die Spenden für das Entsorgen der ausgedienten Weihnachtsbäume unterstützt. Das Sammeln wurde in den vergangenen beiden Jahren, bedingt durch die Corona-Auflagen, durch die Mitglieder der Dorfgemeinschaft organisiert, die Spenden erhielt aber die Jugendfeuerwehr.

Die Idee zum Sammeln der ausgedienten Bäume hatte im Jahr 1973 der damalige Jugendwart Hans–Jürgen Brinkmann, der heute in der Ehrenabteilung der Löschgruppe Oberbauerschaft noch aktiv ist. Auf der jährlichen Sammeltour ist bei ihm auch immer eine kurze Pause der Sammelgruppe fest eingeplant, in der er immer gern zu warmen und kalten Getränken einlädt.

Denny Klassen und Pascal Oevermann als Organisatoren der Sammelaktion bedankten sich bei den Einwohnern für die große Spendenbereitschaft, „denn mit diesen Einnahmen werden die Aktivitäten der Jugendgruppe finanziert, aus der sich erfolgreich der Nachwuchs für die Löschgruppe Oberbauerschaft bildet“. Außerdem bedankten sie sich bei Helmut Ostermeier, August Steinmeier, Jürgen Meyer zu Allendorf, Olaf Struckmeier und Willi Oevermann, die Fahrzeuge zum Einsammeln der ausgedienten Bäume zur Verfügung stellten.

Auch hier gab es etwas zu feiern und wurde besonders hervorgehoben - der ehemalige langjährige Oberbauerschafter Ortsvorsteher Willi Oevermann hat alle 50 Sammelaktionen zugunsten der Jugendfeuerwehr mit seinen jeweiligen Fahrzeugen unterstützt.