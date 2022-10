Zünftig ging es zu

Man merkte es den Gästen an. Nach den ruhigen Corona-Monaten war es mal wieder an der Zeit, gemeinsam zu feiern. Ob Schuhplattlern, das Anstimmen von stimmungsvollen Liedern oder auch ein Tänzchen in allen Ehren - alle waren mit großem Eifer dabei. Die bunte Palette der Angebote sorgte für noch abwechslungsreichere Tage für die Nutzer des paritätischen Angebotes am Wiehen. Mit viel Phantasie, Einsatz und Freude ist die Mannschaft von Leiterin Eva Loeser die Gestaltung der Woche angegangen. So entstanden das Oktoberfest-Quiz, wurden Oktoberfest-Geschichten erzählt und auch die Bewegung kam bei Spielen und Spaß nicht zu kurz.

Auch für Essen und Getränke war gesorgt. So viel Aktion macht natürlich Appetit. Da kamen die bayrischen Köstlichkeiten gerade recht. Sie wurden teilweise gemeinsam vorbereitet. So entstanden leckere Salate und weitere schmackhafte Gerichte. Aber auch Deftiges wurde zubereitet. Mit Oktoberfestsalat, Bratwurst, Kraut und Brez’n wurde in aller Gemütlichkeit geschmaust. Speisekarte und Tagesprogramm wechselten täglich.

Das Angebot richtete sich an alle Gäste und gab allen die Möglichkeit, mitzumachen. "Erstaunlich, wie gerade auch Gäste, die in der Beweglichkeit eingeschränkt sind, in die Aktionen einbezogen werden konnten. Sie kamen dabei richtig in Schwung, sangen begeistert mit und freuten sich schon auf die nächsten Angebote. Alle Gäste hatten im Laufe der Woche viel Spaß an den Aktionen der Tagespflege rund um das Oktoberfest. So soll es auch im nächsten Jahr wieder sein", so Eva Loeser.