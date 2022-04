Zwei Beförderungsideen für Hüllhorst im Check

Hüllhorst

Ein Senioren-Fahrdienst für die Gemeinde Hüllhorst ist aktuell vor allem bei den älteren Bürgern Thema. Der Seniorenbeirat – in Kooperation mit dem Verein „MITTeinander“ – griff die Stemweder Idee auf und hatte den Vorsitzenden des betreibenden Vereins, Reinhard Grewe, Mitte März zu einem öffentlichen Vortrag in der Ilex-Halle eingeladen. Dort wurde auch in der Ratssitzung etwa eine Woche später über Mobilität gesprochen, konkret über die mögliche Einführung eines Bürgerbusses in Hüllhorst.

Von Kathrin Kröger