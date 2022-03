Hüllhorst

Im Bildungsausschuss ist einstimmig beschlossen worden, dass eine zukünftig moderne, attraktive und gute Grundschule in Hüllhorst an zwei oder drei Standorten im Gemeindegebiet zu gewährleisten sei. Diese Entscheidung muss noch vom Rat (nächste Sitzung ist am Mittwoch, 23. März, um 17.30 Uhr in der Ilex-Halle) bestätigt werden.

Von Kathrin Kröger