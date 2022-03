Zwölf neue Bäume gepflanzt

Fast zwei Jahre nach der ersten großen Baumpflanzaktion der Umweltgruppe Tengern, zu der Jens Maschmeier, Bernd Maschmeier und Karl-Heinz Kröger gehören, ist kurzfristig die zweite Aktion terminiert und ausgerichtet worden. Die Fläche befindet sich am Gemeindehaus in Tengern am Klusweg. Karl-Heinz Kröger, der Ortsvorsteher von Tengern, freut sich, mal etwas Erfreuliches in der von negativen Schlagzeilen dominierten Zeit berichten zu können.

Klimaneutral Bäume

An einem Mittwoch im März wurde von Jens Maschmeier der Kauf der erforderlichen klimaneutralen Bäume bekannt gegeben, woraufhin die seit langem geplante Baumpflanzaktion umgehend für den darauffolgenden Samstag, also schon drei Tage später, anberaumt wurde. Alle bisherigen bekannten neuen Baumpaten, die der Umweltgruppe ihr Interesse angemeldet hatten, wurden benachrichtigt und gebeten, an der Pflanzaktion teilzunehmen. Bereits am Freitag wurden mit einer Maschine die Löcher für die zwölf neuen Bäume vorgebohrt.

Baumpflanzaktion der Umweltgruppe Tengern. Foto: Karl-Heinz Kröger

Die am Samstag erschienenen Baumpaten konnten sofort mit den erforderlichen Erweiterungen der Löcher starten. Freunde der Umweltgruppe, ebenfalls Baumpaten, hatten eine Motorramme für die je drei neben den Bäumen einzusetzenden Pfähle mitgebracht und trugen somit zur Erleichterung der Aktion erheblich bei. Gepflanzt wurden klimaneutrale Bäume wie Walnuss, Bergahorn, Spitzahorn, Hainbuche, Rotbuche, Platane, Erle, Wildbirne, Vogelkirsche, Buche oder Winter- und Sommerlinde. In dem Bewusstsein, selbst einen Teil zum Umweltschutz beitragen zu wollen, hatten sich die Paten bei der Umweltgruppe gemeldet, je einen Baum bestellt und den Kostenbeitrag hinterlegt. Neben den Bäumen wurden je drei Pfähle, Querhölzer, Hanf zum Festbinden der Bäume und ein Bissschutz gestellt. Jeder Baumpate bekommt noch ein Namensschild für seinen ausgesuchten Baum. Es bleibt jedem selbst überlassen, wie er das Aussehen später verschönern möchte. Am Samstag wurde zum Beispiel an einem Baum gleich ein Miniaturwohnwagen angebracht.

Coronazahlen

Aufgrund der Coronazahlen wurde während der Aktion großer Abstand eingehalten. Ebenso wurde auf ein anschließendes Grillen verzichtet. „Vielen Dank an alle Paten und Helfer, die tatkräftig unterstützt haben“, sagt der Ortsvorsteher.