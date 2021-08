„Ich hätte es mir anders vorstellen können“

Über das Ehrenamt zu berichten, ist immer etwas Besonderes: Es geht um Menschen, die ihre Tätigkeiten mit dem Herzen ausüben; Mitbürger, die ihr Amt „ehrenhalber“ (also unentgeltlich) inne haben. Dafür üben sie es aber voller Überzeugung und mit einer gewissen Würde aus und sind stets begeistert bei der Sache. In Deutschland tun das 31 Millionen Mitbürger, einer davon ist Helmut Recker.

Er ist das ehrenamtliche Gedächtnis der Stadt Preußisch Oldendorf, er ist der Hüter wichtiger Unterlagen und Dokumente, die seit 1789 im Stadtarchiv verwahrt werden. Die jährlich anfallenden Eingaben und Datensätze aus den Oldendorfer Amtsstuben werden von Helmut Recker sämtlich gesichtet, geordnet, in das sogenannte Findbuch eingetragen und schließlich im entsprechenden Verzeichnis archiviert. Dies geschieht zunehmend auf digitaler Basis, macht die Lagerung in Papierform jedoch keinesfalls überflüssig. Die Papiere landen zurzeit noch weitestgehend in graubraunen Pappkartons auf den Ablageflächen stabiler Edelstahlregale in der Spiegelstraße 15.