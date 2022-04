Ideen für Busbahnhof kommen im Juni auf den Tisch

Der Radschnellweg (RS) 3 hat mit Blick auf den gesamten Rückbau von Mindener Straße und Kanalstraße große Bedeutung. Große Teile finanziert das Land. In Löhne befasst sich der Planungs- und Umweltausschuss nächste Woche mit dem Thema RS3. Dabei geht es vor allem auch darum, ob die Ringstraße in Fahrtrichtung Süden Einbahnstraße wird, wie nach dem Ergebnis eines Verkehrsgutachtens favorisiert. In der Folge könnte sich zusätzlicher Verkehr, so für die Herforder Straße und die Brunnenstraße in Bad Oeynhausen, für das westliche Kurgebiet, ergeben. Wie geht es mit dem Radschnellweg weiter?

