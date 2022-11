Im Auftrag des Umweltamtes: Christian Blotz geht in Naturschutzgebieten auf Streife

Gut ausgerüstet: Christian Blotz ist der erste Ranger im Kreis Minden-Lübbecke. Der 48-jährige Forstwirt wird vor allem an den Wochenenden in Naturschutzgebieten unterwegs sein, um Fehlverhalten zu entdecken und anzusprechen.

Seit wenigen Tagen geht Christian Blotz in den Landschaftsschutzgebieten des Mühlenkreises auf Patrouille – im Auftrag des Umweltamtes. Der 48-Jährige Forstwirt aus Rinteln soll aufpassen, dass sich Spaziergänger und Radfahrer an die Regeln halten. Zu seinen Aufgaben gehört, jene Menschen anzusprechen, die von den Wegen abweichen, ihren Müll nicht mitnehmen oder ihre Angelrute in geschützte Gewässern auswerfen. Dabei hat der Ranger auch die Befugnis, Verwarngelder zu verhängen.