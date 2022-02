Im kleinen Heim am Siel kehrt Leben ein

Nach einem Jahr Bauzeit eröffnet Bonitas Pflege-WG in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Bratwurst mit Kartoffeln und Gemüse und nachmittags ein Stückchen Kuchen: Der Essensplan für die erste Woche im kleinen Heim am Siel steht bereits. Und auch die erste Bewohnerin hat ihr Zimmer bezogen. Nach einem Jahr Bauzeit kehrte am Dienstag endlich Leben in der Bonitas-Pflege-WG, Werster Straße 146b, ein.

Von Lydia Böhne